        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da meme kanserine sağlıklı içecekle dikkat çekildi

        Antalya'da bazı sebze ve meyvelerden hazırlanan pembe içecekle, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku ile meme kanseri riskinin yüzde 60 oranında azaltılabileceğine dikkati çekilen bir etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:03
        Antalya'da meme kanserine sağlıklı içecekle dikkat çekildi
        Antalya'da bazı sebze ve meyvelerden hazırlanan pembe içecekle, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku ile meme kanseri riskinin yüzde 60 oranında azaltılabileceğine dikkati çekilen bir etkinlik gerçekleştirildi.

        Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğince, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ile 7 Mehmet Restoran 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ ve ekibi tarafından, herkesin evde kolayca yapabileceği örnek içecek hazırlandı.

        Karalahana, brokoli, bal, pancar, çilek, Hindistan cevizi sütü gibi ürünlerden elde edilen pembe içecek, kanseri yenen hastalar ile doktorlara ikram edildi.

        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, programda yaptığı konuşmada, kanserlerin dünyada ölüm nedenleri arasında ilk üç sırada yer aldığını, kanserler arasında ise meme kanserinin ilk sırada yer aldığını söyledi.

        Kanser tarama programlarına öncelik verdiklerini ifade eden Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde tarama gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        En önemlisinin hastalıktan korunmak olduğunu vurgulayan Özkan, "Kanserden ve kronik hastalıklardan korunmak için dengeli beslenme, düzenli aktivite ve sağlıklı uyku çok önemli." dedi.

        - "Meme kanseri riskleri yüzde 60'ı önlenebilir"

        Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Eda Küçüktülü de meme kanserinin kadınlarda birinci sırada görüldüğünü ifade etti.

        Meme kanserinin yüzde 1 oranında da erkeklerde görüldüğünü belirten Küçüktülü, şunları kaydetti:

        "Meme kanserinin tedavisinde sağlıklı beslenme önemli. Meme kanseri risklerinin yüzde 60'ı önlenebilir. Fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme meme kanseri risklerini artırıyor. Alacağımız tedbirlerle meme kanserine yakalanma riskini azaltabiliriz. Her gün tempolu yürüyüş öneriyoruz, illaki spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. Ben hastane içinde hiçbir zaman asansör kullanmıyorum. Yaşam tarzınızı değiştirin. Şekerli enerji içecekleri almak yerine sağlıklı içecekler hazırlamak için herkesi mutfağa davet ediyorum. Sağlıklı beslenerek, obeziteyle mücadele ederek meme kanseri riskini azaltabiliriz."

        Şef Mehmet Akdağ ise günün önemine dikkati çekmek için pembe içecek hazırladıklarını, ürünün lezzetli ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

