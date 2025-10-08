Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek

        Kepez Belediyesince bu yıl 10-12 Ekim'de "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:30 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kepez Belediyesince bu yıl 10-12 Ekim'de "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında "Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez" sloganıyla yapılacak etkinlik, Dokuma Park'ta gerçekleştirilecek.

        Festival, sanat, sağlık, spor ve kültürün buluştuğu etkinliklerle yaşlıların sosyal yaşamda aktif rol almalarına katkı sağlanacak.

        Katılımcılar, dans gösterileri, konserler, ritim atölyeleri ve tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

        Sağlık ve esenlik söyleşileriyle yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgilerin paylaşılacağı festivalle sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi

        Benzer Haberler

        Antalya'da otel yöneticileri yüksek geçen turizm sezonunu değerlendirdi
        Antalya'da otel yöneticileri yüksek geçen turizm sezonunu değerlendirdi
        Antalya'da yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi
        Antalya'da yabancı turistler dalgalara rağmen denize girdi
        13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
        13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
        'Çiçek Abbas', yıllar sonra minibüsüyle buluştu
        'Çiçek Abbas', yıllar sonra minibüsüyle buluştu
        Altın Portakal'da Filistin film seçkisi
        Altın Portakal'da Filistin film seçkisi
        Finike'de "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi
        Finike'de "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi