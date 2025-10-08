Antalya'da "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek

Kepez Belediyesince bu yıl 10-12 Ekim'de "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında "Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez" sloganıyla yapılacak etkinlik, Dokuma Park'ta gerçekleştirilecek.

Festival, sanat, sağlık, spor ve kültürün buluştuğu etkinliklerle yaşlıların sosyal yaşamda aktif rol almalarına katkı sağlanacak.

Katılımcılar, dans gösterileri, konserler, ritim atölyeleri ve tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

Sağlık ve esenlik söyleşileriyle yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgilerin paylaşılacağı festivalle sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.