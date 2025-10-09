Antalya'da mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan belediye temizlik işçisi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan belediye temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın (46) kullandığı Manavgat Belediyesine ait kamyonla temizlik işçileri Gökhan M. (41) ve N.G. sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktı.

N.G, Karacalar Mahallesi Ayrancılar mevkisindeki çöpleri almak için araçtan indiğinde şoför Özkaynak ve Gökhan M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan M, mesai arkadaşı Özkaynak'ı boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Durumu fark eden N.G'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.