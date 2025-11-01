Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'dan Bitlis'e götürülen öğrenciler, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ve eserleri inceledi

        Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Selçuklu'nun İzinden Antalya'dan Ahlat'a" Projesi kapsamında 120 öğrenci, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ve eserleri görme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:33
        Antalya'dan Bitlis'e götürülen öğrenciler, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ve eserleri inceledi
        Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Selçuklu'nun İzinden Antalya'dan Ahlat'a" Projesi kapsamında 120 öğrenci, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ve eserleri görme fırsatı buldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmek, milli ve manevi değerlerini pekiştirmek, kültürel mirasa sahip çıkan bireyler yetiştirmek için "Selçuklu'nun İzinden Antalya'dan Ahlat'a" projesini hayata geçirdi.

        Antalya'dan Bitlis'e götürülen 120 öğrenci ve 14 öğretmen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ulu Kümbet, Emir Bayındır Kümbeti, Osmanlı Kalesi, Harabe Şehir, Ahlat Müzesi ve Van Gölü kıyılarını ziyaret edip, Anadolu'nun Türklere yurt oluş sürecine tanıklık eden mekanları gördü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, yaptığı açıklamada, projenin gençlerin tarihlerini, kültürünü, milli ve manevi değerlerini bilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Ahlat'ın Türk milletinin Anadolu'daki varlığının sembolü olduğunu vurgulayan Eriş, "Milletler kökleriyle vardır. Ahlat, Türk milleti için önemli bir semboldür. Bu toprakları vatan kılma iradesinin en güçlü göstergesidir. Antalya'dan yola çıkan gençlerimiz, ecdadın izinde yürüyerek tarihini, kimliğini ve değerlerini yeniden keşfetti. Sadece akademik başarısı yüksek değil, aynı zamanda tarihini, kültürünü ve köklerini bilen milli bilinçle donanmış gençler yetiştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Projenin öğrencilere sadece tarihi bilgi kazandırmakla kalmadığını vatan sevgisini, kültürel kimlik bilincini ve milli mirasa sahip çıkma duygusunu da pekiştirdiğini kaydeden Eriş, proje sayesinde öğrencilerin gözlem yapma, ekip çalışması, sorumluluk alma ve kültürel etkileşim becerilerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

