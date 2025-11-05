Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 8 olayda 10 şüpheliye, "parada sahtecilik" suçundan 1 olayda 1 şüpheliye, "enerji hırsızlığı" suçundan 1 olayda 9 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 25 sahte para, 414 bin 429 kaçak makaron, 1194 kaçak sigara, 1126 kilogram kaçak tütün, 814 kaçak emtia, 493 kaçak elektronik sigara ile 2 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.