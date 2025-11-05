Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        SYT Otel Ekipmanları Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturdu

        Antalya'da turizm sektörü paydaşlarını bir araya getiren SYT Otel Ekipmanları Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:33
        SYT Otel Ekipmanları Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturdu
        Antalya'da turizm sektörü paydaşlarını bir araya getiren SYT Otel Ekipmanları Fuarı açıldı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda, yaklaşık 70 firma ürünlerini sergiledi.

        Fuarın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, AA muhabirine, bu tür fuarların sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Fuarda sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda ürünün sergilendiğini dile getiren Arıkan, "Turizm alanında önemli bir buluşma noktası. İlgi çekici, etkileyici tasarım ürünleri var. Mutlaka tüm otel sektör temsilcilerinin gezmeleri gerekiyor." diye konuştu.

        Arıkan, fuarda kadın girişimcilerin de aktif olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı ise iş insanları olarak bu tür fuarları önemsediklerini belirtti.

        Fuarın turizm sektörüne faydalı olacağını dile getiren Sarı, etkinliğin 2026 sezonu öncesi otel yönetimlerine güzel fikirler sunacağını ve uzun soluklu ticaretin oluşmasına katkı sunacağını anlattı.

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da turizmde marka olan Antalya'da böyle fuarların düzenlenmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti.

        Fuarda otel sektörünün ve turizmin altyapısının sergilendiğini ifade eden Taş, bu tür organizasyonların kent ve ülke ekonomisine de olumlu yansımaları olduğunu kaydetti.

        - "Fuarda ticaretin temelleri atılıyor"

        Fuar Direktörü Hakan Arslan, fuar ile 2025 sezonu sonrası, gelecek yıla hazırlık çalışmaları kapsamında ürün, mal ve hizmet sağlayan tedarikçi firmaları, otel yönetimleriyle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Fuarı VIP konseptinde tasarladıklarını dile getiren Arslan, Türkiye'nin dört bir yanından özellikle 5 yıldızlı otellerin genel müdürleri, satın alma, yiyecek-içecek birim sorumluları gibi üst düzey yöneticileri fuarda ağırladıklarını belirtti.

        Arslan, "Fuarda ticaretin temelleri atılıyor. Otel yönetimleri, firmalarla buluşuyor, ürünlerin yerinde inceliyor." dedi.

        Fuar kapsamında İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi işbirliğinde Otel Dizayn Projesi hazırladıklarını ifade eden Arslan, mimarların kendi tasarımlarını otel yöneticilerine sunduklarını kaydetti.

        Fuar, 7 Kasım'a kadar açık kalacak.

