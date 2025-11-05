Serik'te kaçak türün ve makaron operasyonu

Belirlenen işletmeye yapılan baskında, 27 bin 500 kaçak makaron, 116 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

