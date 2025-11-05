Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Xanthos kazılarında antik dönemdeki ticaretin izleri ortaya çıkarılıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Uygarlığı'nın idari merkezi olduğu belirtilen Xanthos Antik Kenti'nde yapılan kazılarla antik dönemdeki ticaretin izleri ortaya çıkarılıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:09
        Xanthos kazılarında antik dönemdeki ticaretin izleri ortaya çıkarılıyor
        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Uygarlığı'nın idari merkezi olduğu belirtilen Xanthos Antik Kenti'nde yapılan kazılarla antik dönemdeki ticaretin izleri ortaya çıkarılıyor.

        Eşen Çayı (Xanthos Nehri) kenarındaki ovaya hakim iki tepe üzerinde kurulan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan antik kentte, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu başkanlığında kazılar devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında restorasyon çalışmalarının da yapıldığı kentteki ana cadde çevresindeki dükkanlar gün yüzüne çıkarılıyor. Dükkanlardan elde edilen buluntular, geçmişte bölgedeki ticarete ilişkin önemli bilgi sunuyor.

        Kazı Başkanı Kasapoğlu, AA muhabirine, Likya bölgesinin önemli antik kentlerinden ve bir dönem başkentlik yapan Xanthos ve Likya Birliği'nin kutsal alanı Letoon antik kentlerinde 2025 yılı Mart ayı itibarıyla kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Kentte Roma dönemi sütunlu cadde olarak tabir edilen ana caddenin kuzeyinde çalışma yaptıklarını belirten Kasapoğlu, biri 19, diğeri 15 metrekare genişliğinde iki büyük dükkan tespit ettiklerini kaydetti.

        - "Kentin tarihini 400-500 yıl daha geriye çekebilecek izler bulduk"

        Kasapoğlu, 19 metrekarelik dükkanı büyük oranda ortaya çıkardıklarını ifade ederek, "Kazılar kentin bütünlüğünün algılanabilmesi anlamında da önemli bir çalışma. Terazi parçaları, ağırlıklar, sikkeler, çiviler, metal eşyalar, üst örtü kiremit kırıkları, seramikler ve içerisine yağların konulduğu depolama kapları gibi buluntular dönem ticaretine dair önemli veriler sundu." dedi.

        Kazı çalışmalarında Likya Beylikler dönemi öncesine dayanan veriler de elde ettiklerini anlatan Kasapoğlu, "Kentin yerleşiminin olduğu alanın tarihi milattan önce 8. yüzyılın sonuna kadar iniyordu. Dükkan kazılarında kentin tarihini 400-500 yıl daha geriye çekebilecek izler bulduk. Bunlar laboratuvarda incelendikten sonra bilim dünyası ve halkımızla paylaşacağız." diye konuştu.

        - Bazilikanın mozaikli zemininde restorasyon çalışması yapılıyor

        Kasapoğlu, kentin tanınırlığını arttırmak ve kültür turizmine daha fazla kazandırılması amacıyla renovasyon (onarım, iyileştirme) anlamında da çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Sütunlu caddenin hemen devamında yer alan sivil bazilika yani kentin ticari ve hukuk işlerinin yönetildiği bir kamu yapısı var. Mozaikli zemini bulunan 2 mekandan oluşuyor. Mozaikli zemini açıp restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan oldu. 2 bin 500 metrekarelik bir alana sahip büyük bir de kilise var. Tabanında çok güzel figüratif bezemelere sahip mozaikler bulunuyor. Bunun da üzeri kapatılmış halde. Projesini hazırladık. Burayı da üzerini üst çatıyla örtüp gerekli restorasyon çalışmalarını yaptıktan sonra gezilebilir bir mekan haline getirip turizme kazandıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

