Antalya'da Yörük Çalıştayı düzenlendi
Antalya'da "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" temasıyla Yörük Çalıştayı düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, programda yaptığı konuşmada, çalıştayın geleneksel hale getirdikleri önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.
Yörük kültürünün tarih boyunca ülke kurucu bir rol üstlendiğini aktaran Uysal, "Kara çadır, krizlerde en önde olan ama barış zamanında mütevazı biçimde kenara çekilen bir toplum kesimini temsil eder. Oradaki duruştaki asalet, ulviyet ve toplumdaki bütün polemiklerin üzerinde kalan o çatı olma özelliği, kara çadırı değerli ve anlamlı kılar." ifadesini kullandı.
Çalıştayda Yörük kültürü ele alındı.
