        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:35
        Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı.

        Adrasan Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu Liumydla Vakula (54), dağlık bölgeye tırmandı.

        Dağlık alanda mahsur kalan turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan ve yaralı olduğu belirlenen turist, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

