Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı.
Adrasan Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu Liumydla Vakula (54), dağlık bölgeye tırmandı.
Dağlık alanda mahsur kalan turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan ve yaralı olduğu belirlenen turist, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
