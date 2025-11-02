Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sergiler, sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

Seramik sanatçısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Selma Gençel'in "Antik İzler Göbeklitepe" isimli sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gençel, açılışta yaptığı konuşmada, sergide 22 eserinin bulunduğunu söyledi.

Antik dönemlerle bağ kurabilmek için elle şekillendirme yöntemini denediğini belirten Gençel, "Burada açtığım sergi sanatta yeterlilik çalışmam. Doktora tezim, Göbeklitepe'deki taşların üzerindeki sembollerin, seramiklere yansımasına ilişkin. Alan araştırmasında gördüğüm sembolleri, oluşturduğum farklı formlar üzerinde uyguladım." diye konuştu.

- "Yalnız Kalabalık" sergisi

Festival kapsamında ressam Sinan Demir tarafından hazırlanan "Yalnız Kalabalık" sergisi de açıldı.