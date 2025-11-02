Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sergiler, sanatseverlerle buluştu.

        Giriş: 02.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:24
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sergiler, sanatseverlerle buluştu.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı olan Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor.

        Seramik sanatçısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Selma Gençel'in "Antik İzler Göbeklitepe" isimli sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Gençel, açılışta yaptığı konuşmada, sergide 22 eserinin bulunduğunu söyledi.

        Antik dönemlerle bağ kurabilmek için elle şekillendirme yöntemini denediğini belirten Gençel, "Burada açtığım sergi sanatta yeterlilik çalışmam. Doktora tezim, Göbeklitepe'deki taşların üzerindeki sembollerin, seramiklere yansımasına ilişkin. Alan araştırmasında gördüğüm sembolleri, oluşturduğum farklı formlar üzerinde uyguladım." diye konuştu.

        - "Yalnız Kalabalık" sergisi

        Festival kapsamında ressam Sinan Demir tarafından hazırlanan "Yalnız Kalabalık" sergisi de açıldı.

        Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki sergide eserler, bireyin kalabalıklar içindeki yalnızlığını, içsel devrimlerini ve sessiz çığlıklarını anlatıyor.

        Demir, yaptığı açıklamada, eserlerinde kentin dar sokakları, yorgun yüzler ve camlara yansıyan silüetler aracılığıyla yalnızlık temalarının işlendiğini belirtti.

        Demir, "Renkler, çizgiler, gölgeler. Hepsi bir arayışın dili. Kalabalığın gürültüsünde kaybolmayan bir ses bulmak istedim." ifadesini kullandı.

        Festival kapsamında şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen sergiler, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

