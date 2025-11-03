Antalya Kütüphanesi'nde Azerbaycan Seçkisi açıldı

Antalya Kütüphanesi'nde Azerbaycan ile kültürel işbirliğini güçlendirmek, okuyuculara edebiyatını, tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla Azerbaycan Seçkisi oluşturuldu.

Kepez Belediyesi ve Azerbaycan Kültür Merkezi işbirliğinde hazırlanan seçkide 759 kitap yer aldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, kütüphanedeki törende yaptığı konuşmada, böyle bir seçkinin hazırlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Kerimli, "Azerbaycan edebiyatının Antalya'daki kütüphaneden okuyuculara ulaşması bizim için özel bir anlam taşıyor. Azerbaycan edebiyatının, edebi fikrinin daha yakından öğrenilmesi açısından böyle bir bölümün hazırlanması önemli bir hizmet oldu. İki devlet arasında kardeşlik, dostluk bağlarının kuvvetlenmesine hizmet edecektir." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de Antalya Kütüphanesi'nde binden fazla Azerbaycanlı okuyucunun kayıtlı olduğunu söyledi.