Antalya'da iki gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

6 Kasım'da Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Abdurrahman Gövercin (34) hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan diğer yaralı Tuğçe Y.'nin (27) tedavisi ise devam ediyor.

Abdurrahman Gövercin (34) idaresindeki 07 BHA 575 plakalı motosiklet ile Z.E'nin kullandığı 31 YJ 648 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü Gövercin ile yanında yolcu olarak bulunan Tuğçe Y. ağır yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastaneye kaldırılmıştı.