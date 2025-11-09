Habertürk
        2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın galası yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliğinin desteğiyle Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonunca Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın galası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 00:32 Güncelleme: 09.11.2025 - 00:32
        2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın galası yapıldı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliğinin desteğiyle Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonunca Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın galası yapıldı.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen galada, sporculara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi, halk oyunları gösterileri sergilendi.

        Organizasyon Komitesi Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AA muhabirine, 56 ülkeden 600'den fazla sporcunun katıldığı büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yarışların 6 Kasım'da başladığını, yarın da devam edeceğini belirten Karaaslan, günün sonunda madalya töreni düzenleneceğini dile getirdi.

        Türkiye'nin, herkesin memnun kaldığı güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade eden Karaaslan, "Hava çok güzel, imkanlar çok güzel. İnsanımızın onlara yaklaşımı her şeyin ötesinde çok çok güzel. Dolayısıyla bütün bunlar birleştiğinde artık Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiş durumda. Biz sadece burada bir organizasyon gerçekleştirmiyoruz, Türkiye'de bütün altyapısıyla birlikte oluşturmaya çalıştığımız şey, bir spor kültürü." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe ve spora büyük önem verdiğini belirten Karaaslan, AK Parti iktidarında sporun altyapısına ciddi yatırım yapıldığını ifade etti. Atılan her adımın başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade, hükümetimizin her bir biriminin, yerel aktörlerin bu konuyu sahiplenmeleri başarıyı, başarı da arkasından yüz binlerce yeni sporcuyu getiriyor." dedi.

        - "Antalya, kürek sporu için merkez olabilir"

        Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland da organizasyonun mükemmel olduğunu ifade etti.

        Sporcular için harika koşullar sağlandığını dile getiren Rolland, "Antalya'da planlanan kalıcı tesisler projesinin hayata geçmesi durumunda kent, kürek sporu için ulusal ve hatta uluslararası bir merkez olabilir. Gelecekte başka bir uluslararası etkinlik için Antalya'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de şampiyonanın olimpiyat hedefleri için önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin kürek sporunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Ertürk, şunları kaydetti:

        "Sonuçta olimpiyat isteyen bir ülkedeyiz. Bu bizim için çok büyük bir referans. Çünkü kürekteki Büyükler Dünya Şampiyonası en üst seviye yarış. Bu en üst seviye yarışı yapabiliyor olmak, olimpiyatı gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca World Rowing ile ortak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en iyileri her sene burada toplanacak. Umuyorum bunu gerçekleştirebilirsek, biz Türkiye, her zaman organizasyonla kürekte ilk akla gelen ülke olacağız."

        Programda, Karaaslan Rolland'a hediye verdi.

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Kasım'da başlayan şampiyona, yarınki final mücadelelerinin ardından madalya töreniyle sona erecek.

