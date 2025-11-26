Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesinde "Boşanma ve Kadına Karşı Şiddet" paneli düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk fakültelerince Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Boşanma ve Kadına Karşı Şiddet" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:27
        Akdeniz Üniversitesinde "Boşanma ve Kadına Karşı Şiddet" paneli düzenlendi
        Akdeniz Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk fakültelerince Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Boşanma ve Kadına Karşı Şiddet" konulu panel gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan Özkan, kadına yönelik şiddetin bireysel bir mesele değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çekti.

        Şiddetle mücadelenin eğitimle güçleneceğini anlatan Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kanunlarla değil, zihin, bilinç ve eğitim yoluyla mümkün olduğunu belirterek empati ve hoşgörüyü merkeze alan bir yaklaşımın önemine değindi.

        Özkan, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin cezai yaptırımların yanı sıra güçlü sosyal politikalar, eğitim programları ve cinsiyet eşitliği bilincinin erken yaşta kazandırılmasıyla mümkün olacağını belirterek paneli düzenleyen fakültelere teşekkür etti.

        Açılışın ardından oturum başkanlığını Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk'ün yaptığı panelde, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak ve Dr. Çağrı Elmas "Boşanma ve Kadına Karşı Şiddet" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

        Antalya 7. Aile Mahkemesi Hakimi Şelale Süer ise "Şiddetin Görünen ve Görünmeyen Yüzü: Boşanma Davaları Üzerinden Bir Değerlendirme" başlıklı konuşmasıyla katılımcıları bilgilendirdi.

        Panel, plaket takdimiyle sona erdi.

