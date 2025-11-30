Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar yoldan geçen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi M.K. ve 11 yaşındaki oğulları K.K. yaralandı.

