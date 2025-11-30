Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, D 400 karayolu Kayaburnu kavşağında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi M.K. ve 11 yaşındaki oğulları K.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar yoldan geçen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığı...
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Antalya'da düşen yıldırım 3 tekneyi küle çevirdi
        Antalya'da düşen yıldırım 3 tekneyi küle çevirdi
        Çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan araç rampadan uçtu: 2 yaralı O a...
        Çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan araç rampadan uçtu: 2 yaralı O a...
        Antalya'da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu
        Antalya'da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu
        Yağmur sonrası Konyaaltı Sahili'nde balık mesaisi
        Yağmur sonrası Konyaaltı Sahili'nde balık mesaisi