Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

        Antalya'da, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan "İyilik Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan "İyilik Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Antalya Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde hayata geçirilen atölye, Muratpaşa'da bir kültür merkezinde açıldı.

        TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde kadın, aile ve gönüllülük hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, iyiliğin çok kıymetli bir tohum olduğunu söyledi.​​​​​​​

        Kahyaoğlu, "Yeryüzünde her yeri iyiliğe hakim kılmalıyız, ana hedefimiz bu. Vakıf olarak böyle bir hedef koyduk ve bunun için çalışıyoruz. 109 ülkede hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfımızı 2020'den beri kadın kolları oluşumuyla gönüllü ağını yaygınlaştırıyoruz." dedi.

        İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Aydın Yığman da "İyilik Atölyesi"nde üretilen el emeği ürünlerin iyiliğe dönüşeceğini belirterek, ürünlerin bebeklere ve evlenecek çiftlere hediye edileceğini söyledi.

        Yığman, atölyede gençlere kültür sanat eğitimleri verilerek, kişisel gelişimlerine katkı da sağlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülend...
        Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülend...
        Büyükşehir Belediyesi Kemer için 2 milyar 80 milyon TL'lik bütçe ayırdı
        Büyükşehir Belediyesi Kemer için 2 milyar 80 milyon TL'lik bütçe ayırdı
        Antalya Müftülüğü "İyilik Atölyesi" açıldı
        Antalya Müftülüğü "İyilik Atölyesi" açıldı
        Korkuteli'de Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Korkuteli'de Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Antalya'da engeller sevgiyle aşılıyor
        Antalya'da engeller sevgiyle aşılıyor
        Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar ka...
        Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar ka...