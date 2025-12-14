Yanık vakalarına "kritik ilk müdahaleyi" ambulans ekibi yapacak

AYŞE YILDIZ - Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, yanık vakalarında ortaya çıkan komplikasyonların en önemli kısmının ilk dakikalarda yapılan müdahaleyle alakalı olduğunu belirterek, 112 acil sağlık ekiplerine bu konuda eğitim vereceklerini söyledi.

Prof. Dr. Okumuş, Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" için geldiği Antalya'da AA muhabirine, yanık tedavisi konusunda 20 senede çok önemli gelişmeler sağlandığını belirtti.

Yanık alanında 28 merkez, 48 ünite ve 840 yatakla modern ve yaygın hizmet ağına ulaştıklarını ifade eden Okumuş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yanık merkezinin Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yanık tedavisindeki başarısıyla öne çıktığını anlatan Okumuş, "Hastaların yanık sonrası yönetiminde çok başarılıyız ancak yanıkla karşılaşıldığında hastaya yapılacak acil ve ilk müdahalede eksikliklerimiz var. 112 ekibine yanık konusunda ayrıca eğitim vereceğiz." dedi.

Bakanlık olarak bu konudaki derneklerle kongrelerde yurt dışından gelen paydaşlarla toplantılar yaptıklarını dile getiren Okumuş, toplantılar sonucunda öncelikli olarak 112 acil sağlık ekiplerine ilk müdahale ve doğru uygulamalar konusunda eğitimler vereceklerini söyledi. Okumuş, bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde bu eğitimlere başlamış ve büyük bir aşamaya gelmiş olmayı planladıklarını, yanık sonrası hastanın ilk müdahalesinden sonra tedavi göreceği merkeze gidinceye kadar uygun naklinin sağlanmasının da çok önemli olduğunu kaydetti. - "Yanıkların büyük kısmı ihmallere bağlı" Yanık tedavisinde elde ettikleri başarıyı ilk müdahalede de yakalamak istediklerini belirten Okumuş, "Yanık vakalarında ortaya çıkan komplikasyonların en önemli kısmı, ilk dakikalarda yapılan müdahaleyle alakalı. Eğer doğru müdahale olursa sonuç çok güzel." diye konuştu. Okumuş, yanık vakalarının çok büyük kısmının evde, işte, bulunulan ortamlardaki ihmallere bağlı olduğunu, özellikle çocukların yanığa neden olacak ortamlardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti.