        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 21:27 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:27
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

        Corendon Alanyaspor, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

