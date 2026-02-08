Habertürk
        Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu

        Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Yaz aylarında kuruyan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, kentte son günlerde etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:54
        Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu
        Son yıllarda artan iklim değişikliğine bağlı kuraklık, Türkiye'deki bazı göllerin yaz ve kış aylarında su seviyesinde büyük değişimler yaşanmasına neden oluyor.

        Bu durumun en net görüldüğü göller arasında Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü yer alıyor.

        Yaz aylarında yağışların neredeyse hiç olmaması, aşırı sıcaklık ve göl dibindeki düdenlerden suyun yer altına akması gibi etkenlerle kuruyan Avlan Gölü, kış aylarının yoğun yağışlı geçmesiyle yeniden su tutmaya başladı.

        Tabanının büyük bir kısmının suyla buluşmasıyla göl yeniden eski görüntüsüne kavuştu.

        Göçmen kuşlar için yeniden önemli beslenme ve yumurtlama alanı haline gelen gölün eski günlerine dönmesi bölge halkını mutlu etti.

        - "Gölün kurumasının önüne geçmeye çabalıyoruz"

        Avlan Gölü Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı ve Göltarla Mahalle Muhtarı Durmuş Sarıkaya, AA muhabirine, yaz aylarında gölün neredeyse tamamen kuruduğunu söyledi.

        Gölün kurumasının başlıca nedeninin yaz ayının kurak geçmesi olduğunu belirten Sarıkaya, "Son yağışlarla göle çok güzel bir su girişi var. Sellerle çok su geldi. Gölün yüzde 75'i doldu. Yağışların böyle devam etmesiyle doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

        Sarıkaya, Avlan Gölü'nün yağış ve eriyen karlardan gelen sularla dolan bir göl olduğuna işaret ederek, "DSİ ekipleriyle yaptığımız çalışmada gölün tabanında suyun derinlere kaçmasına neden olan düdenler tespit ettik. Bunların kapatılmasıyla gölün kurumasının önüne geçmeye çabalıyoruz." diye konuştu.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise gölün Elmalı Havzası iklimi için önemine dikkati çekti.

        Gölün oluşturduğu lokal iklimin Türkiye'nin en önemli sedir ormanlarına hayat verdiğine vurgu yapan Gökoğlu, gölün yaz aylarında neredeyse tamamen kuruması nedeniyle bölgedeki balık ve canlı yaşamının yok olduğunu dile getirdi.

