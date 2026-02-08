Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da "Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi

        CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın 3'üncüsü Antalya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:54
        Antalya'da "Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi
        CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın 3'üncüsü Antalya'da gerçekleştirildi.

        CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması" programında yaptığı konuşmada, gazeteciliğin kamusal alan olduğunu söyledi.

        Gazetecilerin hakkaniyetleri, gerçekliği anlatmak adına her zaman mücadele içerisinde olduğunu belirten Bulut, ama gazetecilerin bugün olduğu gibi eskiden de sansürle karşılaştığını dile getirdi.

        Tüm bölgelerde yapılan bu toplantılardan bir sonuç çıkardıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

        "Toplantılardan çıkan sonuçları bülten haline getiriyoruz. Bir fikir birliği oluşacak. O fikir birliğini siyasetçiler, akademisyenler belirleyemez. O fikir birliğini ancak siz gazeteciler belirlersiniz. Bir denetim mekanizması oluşması gerekiyorsa, bir ekonomik özgürlük oluşması gerekiyorsa onu da en iyi gazeteciler yapar. Özgür bir basın ancak ekonomisi özgür olduğu andan itibaren durabilir. Bu toplantıların buna vesile olmasını diliyorum. Biz gerçek gazeteciliğe bu toplantıların bir katkı vermesini diliyoruz."

        Bulut, Türkiye'nin bir seçim dönemine girdiğini belirterek, bu toplantılardan çıkan sonucun, partilerinin programına ilave olarak da "Cumhurbaşkanı Hükümet Programına" ekleneceğini dile getirdi.


        - "Basın varsa toplum kendini güvende hisseder"

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de basının halkın sesi ve adaletin savunucusu olduğunu vurgulayarak, "Eğer tarafsız basın varsa şeffaflık vardır, hesap verebilirlik vardır. Basın varsa toplum kendini güvende hisseder. Özellikle yerel medya, halkın en sahici sesidir. Yerel basın bir kentin nabzını tutar, sokakta olanı yansıtır, yurttaşın gündemini kamuoyuna taşır." diye konuştu.

        Özdemir, dijital medyayı da kapsayan, güncel bir Basın Meslek Yasası'nın hayati bir gereklilik olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan moderatörlüğünde, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şube Başkanı Ceren Deniz, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve gazeteci Bora Tüfekli'nin konuşmacı olarak katıldığı "Yerelde Gazetecilik" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

