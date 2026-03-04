Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 357 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 357 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Kızlarpınarı Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 07 BYU 051 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerince kovalamaca sonucunda Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan aracın sürücüsü M.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan E.E. gözaltına alındı.


        Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak, makas atmak, muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 357 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Gazipaşa'da muz yüklü tır devrildi
        Gazipaşa'da muz yüklü tır devrildi
        Kepez'de motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
        Kepez'de motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Sanayi sitesinde hurda yangını iş yerlerine sıçramadan söndürüldü
        Sanayi sitesinde hurda yangını iş yerlerine sıçramadan söndürüldü
        Prof. Dr. İsmail Gömceli: "Kolorektal kanser gençleri de tehdit ediyor"
        Prof. Dr. İsmail Gömceli: "Kolorektal kanser gençleri de tehdit ediyor"
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak