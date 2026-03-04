Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk ağır yaralandı. Mahmutlar Mahallesi'nde oturdukları binanın 3. katındaki balkonda oyun oynayan 5 yaşındaki M.H. dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

