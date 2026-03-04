Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk ağır yaralandı.

        Mahmutlar Mahallesi'nde oturdukları binanın 3. katındaki balkonda oyun oynayan 5 yaşındaki M.H. dengesini kaybederek zemine düştü.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'da sistem neden çökmedi?
        İran'da sistem neden çökmedi?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        Sanayi sitesinde hurda yangını iş yerlerine sıçramadan söndürüldü
        Sanayi sitesinde hurda yangını iş yerlerine sıçramadan söndürüldü
        Prof. Dr. İsmail Gömceli: "Kolorektal kanser gençleri de tehdit ediyor"
        Prof. Dr. İsmail Gömceli: "Kolorektal kanser gençleri de tehdit ediyor"
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak
        Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı
        Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı
        Corendon Airlines'ten ITB Berlin'de büyüme mesajı
        Corendon Airlines'ten ITB Berlin'de büyüme mesajı