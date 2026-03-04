Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

        Antalya'da ilkokul öğrencileri, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek yaban hayatı hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

        Antalya'da ilkokul öğrencileri, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek yaban hayatı hakkında bilgi aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları kapsamında Kepez Gülveren İlkokulu ve Muratpaşa Ramazan Savaş İlkokulu öğrencileri Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.

        Öğrencilere yaşam parkının kliniğinde görevli veteriner hekimler tarafından yaban hayatı ve çevre bilinci anlatıldı.

        Eğitimde, öğrencilere yaban hayatının korunması, yasa dışı avcılık, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması, çevre bilinci farkındalığı ve yaşam parkının çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Öğrenciler, ardından parkı rehber eğitmenler eşliğinde gezerek yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı. buldu.

        Veteriner Hekim Oğulcan Demir, doğada bulunan yaralı hayvanların tedavisini titizlikle yaptığını söyledi.

        Bu süreci çocuklara anlatıklarını aktaran Demir, yaban hayatına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        Ramazan Savaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Firdevs Denizer, doğal yaşam parkını çocukların çok sevdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak
        Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        Corendon Airlines'ten ITB Berlin'de büyüme mesajı
        Corendon Airlines'ten ITB Berlin'de büyüme mesajı
        Muratpaşa'da Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi düzenlenecek
        Muratpaşa'da Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi düzenlenecek
        Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
        Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıldönümü Kıraç konseri ile kutlanacak
        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıldönümü Kıraç konseri ile kutlanacak