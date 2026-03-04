Canlı
        Muratpaşa'da Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi düzenlenecek

        Muratpaşa'da Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi düzenlenecek

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser ve söyleşi gerçekleştirilecek.

        Giriş: 04.03.2026 - 12:29
        Muratpaşa'da Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi düzenlenecek

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser ve söyleşi gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, saat 18.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

        Söyleşide, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan ve Uzman Klinik Psikolog Meltem Bilgici konuşmacı olacak.

        Marmara Flüt Orkestrası'nın sahne alacağı konserde de orkestranın şefliğini Ece Karşal üstlenirken, solist Lelya Bayramoğulları dinleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

