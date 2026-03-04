Muratpaşa'da Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi düzenlenecek
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser ve söyleşi gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, saat 18.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Söyleşide, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan ve Uzman Klinik Psikolog Meltem Bilgici konuşmacı olacak.
Marmara Flüt Orkestrası'nın sahne alacağı konserde de orkestranın şefliğini Ece Karşal üstlenirken, solist Lelya Bayramoğulları dinleyiciyle buluşacak.
