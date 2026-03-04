Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı Kıraç konseriyle kutlanacak

Antalya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kıraç konseri düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün Antalya'ya geliş etkinlikleri kapsamındaki konser, 6 Mart saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte Kıraç, sevilen şarkılarını kent sakinleriyle seslendirecek. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyalıları konsere davet etti.

