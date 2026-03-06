Alanya'da kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir klimacıda yaşanan kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.





Sugözü Mahallesi'ndeki klima dükkanına gelen şüpheli, tezgahın üzerinde duran ışık kumandasını aldı.





İş yeri personeliyle müşteri gibi sohbet eden şüpheli daha sonra ayrıldı. Bir süre sonra kumandanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri personeli, güvenlik kamerası görüntülerinden kumandanın çalındığını belirledi.





İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Görüntülerde iş yerine müşteri gibi gelen şüphelinin, tezgahın üzerinde ışık kumandasını aldıktan sonra, personelle konuşup ayrıldığı görülüyor.

