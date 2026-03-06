Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir klimacıda yaşanan kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir klimacıda yaşanan kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.


        Sugözü Mahallesi'ndeki klima dükkanına gelen şüpheli, tezgahın üzerinde duran ışık kumandasını aldı.


        İş yeri personeliyle müşteri gibi sohbet eden şüpheli daha sonra ayrıldı. Bir süre sonra kumandanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri personeli, güvenlik kamerası görüntülerinden kumandanın çalındığını belirledi.


        İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


        Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Görüntülerde iş yerine müşteri gibi gelen şüphelinin, tezgahın üzerinde ışık kumandasını aldıktan sonra, personelle konuşup ayrıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Antalya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Akdeniz Üniversitesinde "Girişimcilik Semineri" düzenlendi
        Akdeniz Üniversitesinde "Girişimcilik Semineri" düzenlendi
        Alanya'da parkta fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Alanya'da parkta fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Antalya turizmi bayrama hazır: Otellerde yüzde 100'e yakın doluluk bekleniy...
        Antalya turizmi bayrama hazır: Otellerde yüzde 100'e yakın doluluk bekleniy...
        ANTGİAD Başkanı Yavaş: "Kadınlar olmasaydı dünya yarım kalırdı"
        ANTGİAD Başkanı Yavaş: "Kadınlar olmasaydı dünya yarım kalırdı"
        Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü kutlandı
        Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü kutlandı