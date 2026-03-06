Alanya'da kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir klimacıda yaşanan kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir klimacıda yaşanan kumanda hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sugözü Mahallesi'ndeki klima dükkanına gelen şüpheli, tezgahın üzerinde duran ışık kumandasını aldı.
İş yeri personeliyle müşteri gibi sohbet eden şüpheli daha sonra ayrıldı. Bir süre sonra kumandanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri personeli, güvenlik kamerası görüntülerinden kumandanın çalındığını belirledi.
İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde iş yerine müşteri gibi gelen şüphelinin, tezgahın üzerinde ışık kumandasını aldıktan sonra, personelle konuşup ayrıldığı görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.