Alanya'da çaya düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaya düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Oba Çayı kenarında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Debisi düşük olan çayın beton zeminine çarparak yaralanan kişi, itfaiye ekibince sarkıtılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

