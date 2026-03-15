Antalya'da şehit ve gazi yakınları için keçe sanatı kursu açıldı

Antalya'da "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan keçe sanatı kursunda, şehit ve gazi yakınları yaptıkları sanatsal çalışmaları sergileyecek.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program dolayısıyla Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Uncalı Kurs Merkezi'nde "Geleneksel Keçe Sanatı" kursu açıldı.



Açılan kursu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" ile şehit ve gazi yakınlarının sanata teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.



Sökmen, etkinliğe katılan şehit ve gazilerin eş ve kız çocuklarının sanatla terapi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Ortaya çıkan eserlerin büyük emekle hazırlandığını dile getiren Sökmen, "Tüm halkımızı Antalya'da açacağımız sergiye davet ediyorum." dedi.



Kursun usta öğreticisi şehit eşi Seher Demirkıran ise keçe sanatına halk eğitim merkezlerinde aldığı derslerle başladığını söyledi.



Sonrasında usta öğretici olduğunu belirten Demirkıran, "Şimdi de gönüllü olarak kader arkadaşlarımla birlikte bu sanatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

