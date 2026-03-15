Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da şehit ve gazi yakınları için keçe sanatı kursu açıldı

        Antalya'da "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan keçe sanatı kursunda, şehit ve gazi yakınları yaptıkları sanatsal çalışmaları sergileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program dolayısıyla Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Uncalı Kurs Merkezi'nde "Geleneksel Keçe Sanatı" kursu açıldı.

        Açılan kursu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" ile şehit ve gazi yakınlarının sanata teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Sökmen, etkinliğe katılan şehit ve gazilerin eş ve kız çocuklarının sanatla terapi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ortaya çıkan eserlerin büyük emekle hazırlandığını dile getiren Sökmen, "Tüm halkımızı Antalya'da açacağımız sergiye davet ediyorum." dedi.

        Kursun usta öğreticisi şehit eşi Seher Demirkıran ise keçe sanatına halk eğitim merkezlerinde aldığı derslerle başladığını söyledi.

        Sonrasında usta öğretici olduğunu belirten Demirkıran, "Şimdi de gönüllü olarak kader arkadaşlarımla birlikte bu sanatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
