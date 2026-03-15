Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti.



Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi mevkisindeki falezlerden bir kadının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kadının düştüğü bölgeye karadan ulaşım olmayınca İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot ve balık adamlar yönlendirildi.



Bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve sağlık ekibince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Gizem İ. (38) olduğu belirlendi.







