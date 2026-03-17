Muratpaşa'da "Down sendromu farkındalık etkinliği" düzenlendi

Muratpaşa Belediyesince, Down sendromlu bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Kafede düzenlenen etkinlikte, Down sendromlu bireyler çeşitli aktivitelere katıldı. Bu kapsamda katılımcıların tabak boyama atölyesinde yaptığı çalışmalar, kafenin bahçesine yerleştirildi. Etkinlikle, Down sendromlu bireylerin sosyal hayata aktif katılımı ve toplumda farkındalığın oluşturulması amaçlandı.

