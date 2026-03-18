Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 84 Fatih Aksoy), Janvier, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Hagi (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 84 Efecan Karaca), Mounie (Dk. 77 Güven Yalçın)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita (Dk. 79 Can Keleş), Linetty (Dk. 46 Sissoho), Agyei (Dk. 87 Samet Yalçın), Nonge, Churlinov (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 70 Arda Özyar)
Goller: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang, Dk. 63 Lima, Dk. 81 İbrahim Kaya, Dk. 88 Janvier (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Linetty, Dk. 25 Keita, Dk. 59 Nonge (Kocaelispor)
ANTALYA
