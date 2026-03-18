        Antalya Haberleri

        Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi

        Antalya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla valiliğin ev sahipliğinde, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 18.03.2026 - 21:56
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

        Şahin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 29 Ekim 1923'ten bugüne kadar çok büyük mesafeler kat ettiğini belirtti.

        Savaşlardan yeni çıkmış bir ülkenin, bugün dosta güven, düşmana korku saldığını kaydeden Vali Şahin, "Etrafımız bir ateş çemberi, biz ise bu coğrafyada bir huzur ve güven adası olarak yaşıyoruz. Bunu her şeyden önce şehitlerimize, gazilerimize ve gözünü kırpmadan ‘yine gazi olurum, yine şehit olurum’ diyen Türk evladına borçluyuz. Eğer azıcık bir zayıflık gösterirsek düşmanlarımız yeniden ayağa kalkacaktır. O yüzden her zaman güçlü, iri ve diri olacağız, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ülkemizi, o büyük geleceğe ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine hep beraber çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Vali Şahin, 18 Mart’ın sadece bir deniz zaferi değil, tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

        Türklerin tarih boyunca şehitler verdiğini, zaferler kazandığını anımsatan Şahin, "Ama 18 Mart kadar uçurumun eşiğine geldiğimiz çok az oldu. Ne kadar uçurumun eşiğine yaklaşırsanız, zaferiniz de o kadar büyük ve şanlı olur. 15 Temmuz, Sakarya Meydan Muharebesi ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi bunun en önemli örneklerindendir. 18 Mart Çanakkale ve sonrasındaki kara savaşları, bir büyük kahramanı da çıkarmıştır. O, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun İstiklal Harbi’nin başına geçmesinin sebebi, Çanakkale’de temayüz etmesidir. Bu açıdan da bu zafer çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Programa, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

