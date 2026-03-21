Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müren Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle yaklaşık 1500 dönüm tarım arazisi suyla kaplandı. Su altında kalan alanlar dron ile görüntülendi.
        Bölgedeki su birikintisi kısa sürede geniş bir alana yayılarak adeta doğal bir göl görünümü aldı.


        Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar gölü görmek için bölgeye geldi.


        Müren Mahallesi’nde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Şakir Aksoy, AA muhabirine yaşanan doğa olayının uzun yıllardır görülmediğini söyledi.


        Mahallelerine yıllardır böyle bir yağmur yağmadığını belirten Aksoy, "Bu yıl Allah’ın rahmeti çok güzel oldu. Buna büyük göl diyoruz, bir de küçük göl var. Hem yeraltı suları hem de içme suları açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacak. Ektiğimiz mahsuller de daha verimli olacak." dedi.


        1974 yılında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Aksoy, o günden bugüne kadar küçük su toplanmaları olduğunu ancak bu yılki gibi büyük bir göl oluşmadığını dile getirdi.


        Gölün haziran ayına kadar kalacağına işaret eden Aksoy, "Uzun yıllardır böyle bir su birikintisi oluşmamıştı. Bu gölün su tutması yeraltı sularının canlanması demek. İçme sularını da etkileyecek. Şu anda suyun bulunduğu alan 1500 dönüme yakın alanı kapsıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
