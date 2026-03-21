Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Serikİsmail Oğan
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serdar Osman Akarsu, Selim Şenöz
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Sadygov (Dk. 46 Topalli), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 70 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 90+6 Şeref Özcan), Caner Cavlun, Burak Asan, Nalepa, Gökhan Altıparmak
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena (Dk. 58 Soro), Emre Demir (Dk. 87 Haydar Karataş), Kerem Şen (Dk. 81 Zwolinski), Serkan Yavuz (Dk. 46 Emrecan Terzi), Alaaddin Okumuş, Fofana, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 58 Owusu), Poyraz Efe Yıldırım
Goller: Dk. 88 Topalli (Penaltıdan), Dk. 90+7 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 59 Owusu, Dk. 78 Soro (Sakaryaspor)
ANTALYA
