Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Rus Çarı 1. Petro'nun gemisi "Shtandart"ın kopyası Alanya'da gençler için yelken açıyor

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen Rus Çarı 1. Petro'nun 18. yüzyılın başlarında inşa ettirdiği "Shtandart"ın replikası (kopyası) gemide gençlere denizcilikle ilgili eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemi kaptanı Vladimir Martus tarafından aslına uygun olarak yaptırılan gemi, Avrupa limanlarını dolaştıktan sonra 5 ay önce Alanya'ya geldi. Limana demir atan ve ilgi odağı olan gemide gençlere yönelik yelken ve denizcilikle ilgili eğitime devam ediliyor.

        Vladimir Martus, AA muhabirine, "Shtandart" isimli fırkateynin birebir kopyasını yaptırma fikrinin 1992'de ortaya çıktığını söyledi.

        Geminin 1703 yılında Saint Petersburg'da inşa edildiğini belirten Martus, "İsveç'e karşı savunma sağlaması için inşa edildi. Ben de o tarihi tekrar canlandırmak istediğim için böyle bir girişimde bulundum." dedi.

        Çalışmalara bir plajda başladıklarını dile getiren Martus, "Arkamızda büyük sponsor, büyük para yoktu. Tıpkı 300 yıl önce olduğu gibi... Birçok zorlukla karşılaştık ama 1. Petro tarafından inşa ettirilen orijinal Shtandart fırkateyninin ölçülerine, malzeme özelliklerine, yapım tekniklerine ve dış görünüşüne sadık kalınarak gemiyi inşa etmeyi başardık." diye konuştu.

        Martus, 1994'te yapımına başlanan replikayı 1999'un Eylül'ün de suya indirdiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

        Gemiyle 25 yıldan fazla zamandır denizlerde olduklarını anlatan Martus, "Bütün Avrupa'yı, Danimarka, Norveç, İsveç, İskandinav ülkelerinin çoğunu, Kanarya Adaları ve daha birçok yeri bu gemiyle dolaştık." dedi.

        - Gençlerle 10 günlük turlara çıkıyorlar

        Kaptan Martus, misyonlarının dünyayı dolaşmak olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Misyonumuz gençlere yelken ve deniz sevkini aşılamak. Bir kaptan olarak burada gençlere denizciliği sevdirebildiysem, yelken sporunu sevdirebildiysem bu benim için büyük bir onur. Gençler bizimle genelde 10 günlük turlara çıkıyor. Burada denizciliği öğreniyorlar. Birçoğunun denizcilik üzerine kariyer yapmalarına vesile olabildiysem kaptan olarak bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı."

        Martus, 10 gün boyunca yelkenlerin nasıl açıldığı, masta (direk) nasıl tırmanıldığı, güvenliğin en önemli şey olduğunu gibi yelkencilik kurallarını anlattıklarını dile getirdi.

        Farklı ülkelerden gelen gençlere de eğitim verdiklerini belirten Martus, "İlk önceliğimiz gençlere bu küçük alanda ahlaklı, sevgi, saygı kurallarını öğretiyoruz. 12 ülkeden genci ağırlıyoruz. Birbirlerine saygı ve sevgiyi öğretiyoruz. Aşağı yukarı 25 öğrenci ile bir tura çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Benzer Haberler

