Konyaaltı'da otizme farkındalık için balon futbolu etkinliği düzenlenecek
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla balon futbolu etkinliği gerçekleştirilecek.
Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 2 Nisan'da Uncalı Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yapılacak.
Etkinlikte katılımcılar, balon kostümleriyle sahaya çıkarak "farklılıklarla birlikte hareket edebilme" duygusunu deneyimleyecek.
Programla, aileler, öğretmenler ve toplumun farklı kesimleri bir araya getirerek empati duygusunun güçlendirmesi ve farkındalık oluşturması amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.