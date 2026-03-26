Konyaaltı'da otizme farkındalık için balon futbolu etkinliği düzenlenecek

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla balon futbolu etkinliği gerçekleştirilecek.



Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 2 Nisan'da Uncalı Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yapılacak.



Etkinlikte katılımcılar, balon kostümleriyle sahaya çıkarak "farklılıklarla birlikte hareket edebilme" duygusunu deneyimleyecek.



Programla, aileler, öğretmenler ve toplumun farklı kesimleri bir araya getirerek empati duygusunun güçlendirmesi ve farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

