        Antalya'da yabancı gazetecilere sağlık sistemi tanıtıldı

        Türkiye'nin sağlık sisteminin yerinde tanıtılması çalışmaları kapsamında Almanya ve Avusturya'dan gelen gazeteciler Antalya Şehir Hastanesi'ni gezdi.

        Giriş: 28.03.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) işbirliğinde ülkenin sağlık turizmi alanındaki kapasitesi, hizmet çeşitliliği ve yüksek kalite standartlarının uluslararası düzeyde daha görünür kılınması amacıyla tanıtım projesi hazırlandı.


        Proje kapsamında Almanya ve Avusturya'dan davet edilen 5 gazeteci için gezi programı oluşturuldu.

        Almanya'dan programa katılan Maik Dollar ile Avusturya'dan gelen Elke Fertschey, Antalya Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti ve sağlık hizmetlerini yerinde deneyimleme imkanı buldu. Yabancı gazetecilere, hastanenin sahip olduğu modern fiziki altyapı, ileri tıbbi teknoloji donanımı, multidisipliner hizmet sunum modeli ve uluslararası hasta kabulüne yönelik organizasyonel kapasitesi kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

        Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Deniz Köseoğlu, AA muhabirine, Almanya ve Avusturya'dan gelen iki gazeteciye, hastanede verilen sağlık hizmetini uygulamalı şekilde anlattıklarını söyledi.

        Yabancı gazetecilerin çok meraklı bir şekilde hastaneye geldiklerini dile getiren Köseoğlu, "Avrupa ülkelerindeki sağlık hizmetleriyle, ülkemizi kıyasladıklarında yapısal farklılıkları gördüler. Ülkemizde genel olarak sağlığa erişimin, tıbbi hizmet almadaki hızlılığı görünce şaşırdılar." dedi.

        Türkiye'nin sağlık sisteminin yerinde tanıtılması noktasında programın etkili olduğunu ifade eden Köseoğlu, yabancı gazetecilerin Türkiye'nin sağlıkta iyi bir noktaya geldiğini deneyimleyerek görme imkanına kavuştuklarını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        Alanya Ultra Trail yarışları başladı
        Batı Antalya'da tarımsal üretim ve ticaretindeki sorunlar masaya yatırıldı
        AŞT Dünya Tiyatro Günü'nü üç ayrı sahnede üç farklı oyunda kutladı
        Muratpaşa'da sanat kursları için başvurular başladı
        23 ülkeden 820 sporcu Alanya Ultra Trail için start aldı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
