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Kepez'de öğrenciler çevre temizliği yaptı

İHA

Kepez Belediyesi işbirliğiyle Perihan Esat Aral Ortaokulu öğrencileri, 'Doğa İçin Hep Birlikte' projesi kapsamında Tek Sarnıç Kent Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Kepez'de öğrenciler çevre temizliği yaptı

Kepez Belediyesi işbirliğiyle Perihan Esat Aral Ortaokulu öğrencileri, ‘Doğa İçin Hep Birlikte’ projesi kapsamında Tek Sarnıç Kent Parkı’nda çevre temizliği yaptı.
Kepez Belediyesi, Perihan Esat Aral Ortaokulu’nun ‘Doğa İçin Hep Birlikte’ projesine destek verdi. Perihan Esat Aral Ortaokulu’nun gönüllü 200 öğrencisi Tek Sarnıç Kent Parkı’nda çevre temizliği yaptı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi gözetiminde gerçekleşen temizlik çalışmasında öğrenciler parkın dört bir tarafında bulunan ambalaj atıklarını topladılar. Toplanan ambalaj atıkları, çevreci öğrenciler tarafından Kepez Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ekibi’ne teslim edilerek, geri dönüşüme gönderildi.
Öğrencilere doğa sevgisini aşılamak ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, “Sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre için atıklarımızı çöp kutusuna atalım” mesajı verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık Projesi’ne, Kepez Belediyesi de okullarda düzenlediği eğitim seminerleriyle binlerce öğrenciye ulaşarak destek veriyor. Antalya’da ambalaj atıklarını toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili ilk ihaleyi gerçekleştiren Kepez Belediyesi, Eransan Geri Dönüşüm firması ile birlikte ilçenin dört bir yanında çevreci projeler uygulamaya koyarak, sıfır atık bilinci oluşturuyor.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

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