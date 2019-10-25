Balbey Projesi meslek odaları ve Kent Konseyi ile paylaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi’ni meslek odaları ve STK temsilcileri ile paylaşarak, her yönüyle masaya yatırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Biz birlikte yaparız” sloganıyla Antalya’nın sorunlarına ortak akılla çözümler aramaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya’nın en önemli değerlerinden tarihi Balbey Mahallesi ile ilgili önceki dönem başlatılan proje, meslek odaları ve STK’larla birlikte vatandaşların beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınıyor. Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi uygulamasının bütünlükçü bir şekilde ele alınması ve ortak akılla çözüm bulmak adına üçüncü toplantı 21 Ekim’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı İnşaat Mühendisi Dr. Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay, Antepe A.Ş. Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası başkan ve yöneticileri, Kent Konseyi temsilcisi Mimar Recep Esengil ile önceki dönem projenin koordinatörü Mimar Osman Aydın katıldı.

Toplantıda, mevcut proje bütüncül bir anlayışla irdelenmesi, eksikliklerin belirlenmesi, kente daha fazla değer katması için tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Daha önce hazırlanan proje paylaşılarak, meslek odalarının, Kent Konseyi’nin ve konuyla ilgili paydaşların görüşleri, eleştirileri alındı. Projenin olgunlaşması adına tarafların önerileri dinlendi. Yakın gelecekte Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi teknik toplantılarının genişletilmesi, tüm paydaşların katılımı ve katkısı sağlanarak ortak akıl ile yürütülmesi hedefleniyor.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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