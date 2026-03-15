Alanya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Danimarka uyruklu Ali G. (26) idaresindeki 07 AGZ 441 plakalı otomobil, Oba Mahallesi'nde karşı yönden gelen Furkan Ç. (26) yönetimindeki 23 FC 379 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan Resul A. (22) yaralandı.



Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



