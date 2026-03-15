Alanya'da iki motosikletin çarpışması kask kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletleriyle tek teker üzerinde ilerleyen iki sürücünün karıştığı kaza, kask kamerasına yansıdı.
Tosmur Mahallesi'nde seyir halinde olan bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp, tek teker üzerinde ilerlerken dengesini kaybederek düştü.
O sırada arkadan gelen yine tek teker üzerindeki başka bir motosiklet, kaza yapan motosiklete çarparak takla atıp yola savruldu.
Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine çağırılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.
