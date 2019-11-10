Erol Bulut: Trabzonspor maçını ciddiye alıyoruz

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Trabzon, Avrupa Ligi maçında alternatif bir kadroyla oynadı. Onlar maçı ciddiye alıyorlar, biz de aynı şekilde" dedi.

ANTALYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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