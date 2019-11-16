Son dönemde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen ve kedilerin de ölümüne neden olan balon balıklarının bir caretta caretta tarafından avlanması görüntüsü Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından paylaşıldı.

Vali Karaloğlu, Kaş açıklarında çekildiği tahmin edilen ve "Sabah kahvaltısında balon balığı yiyen caretta caretta. Yeter ki doğaya müdahale etmeyelim. Doğal yaşam dengesini bulur" başlığıyla yaptığı paylaşımda doğanın dengesinin korunmasına dikkat çekti.

Kızıldeniz orijinli balon balıkları Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelerek, buralarda popülasyonunu hızla arttırmaya devam eden balon balıkları geldikleri bölgedeki balık popülasyonunu yok edip, balıkçıların ağ ve misinalarına zarar veriyor. Daha önce Mersin'in Bozyazı ilçesinde kıyıya vurmuş ve balıkları yiyen 5 kedi telef olmuştu.

ANTALYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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