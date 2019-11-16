U19 milliler, Karadağ´ı 2-1 yendi

U19 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1´inci Grup'taki ikinci maçında Karadağ´ı 2-1 yendi.
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1´inci Grup maçlarına Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde devam edildi. U19 Milli Takımı, ikinci maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa´dan Jerome Brisard yönetirken, yardımcılıklarını Fransa´dan Benjamin Pages ile Macaristan´dan Balazs Buzas yaptı.
Karşılaşmaya Karadağ ekibi hızlı başladı. Gerçekleştirdikleri ataklarla Türkiye´nin kalesinde tehlikeler yaratan Karadağ U19 Milli Takımı'nda 6´ncı dakikada Erdoğan´ın Milonovic´i ceza sahasında düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Luka Todorovic gole çevirerek skoru 1-0 yaptı.
Golün ardından rakip kaleye atak yapmaya başlayan U19 Milli Takımı´nda Muhammet Arslantaş, ceza sahasına atılan topu düzgün bir vuruşla filelere göndererek maçta dengeyi sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Maçın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte galibiyet için rakip kaleye yüklenen milli futbolcular aradığı pozisyonu 53´üncü dakikada buldu. Karadağ ceza sahasında yaşanılan karambolde topu önünde bulan Ali Yaşar Kol, fileleri havalandırarak skoru ilan etti: 2-1.
Maçın 78´inci dakikasında U19 Milli Takımı'ndan Erdoğan Kaya ile 90+1´inci dakikada Karadağ´dan Mirko Milikic kırmızı kart gördü.
Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Ermenistan´ı 3-0 mağlup etti. İlk maçında Ermenistan´ı 4-1 mağlup eden milliler, 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşılaşacak.
U19 Erkekler Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1´inci Grup'ta iki galibiyetli takımlardan Bulgaristan ilk sırada, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı. Grupta Karadağ ve Ermenistan´ın puanı bulunmuyor.
ANTALYA
16 Kasım 2019 Cumartesi
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