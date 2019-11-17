Teneffüs Park’ta bakım zamanı

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, kış bakımı için kapılarını kapatıyor. 18 Kasım Pazartesi başlayacak bakım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Kasım 2016’da hizmete açtığı Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, kış mevsimi öncesi tadilata giriyor. Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönüm alan üzerinde 35 ayrı oyun grubunun yer aldığı parkta bakım ve onarım çalışmaları 18 Kasım Pazartesi başlayacak. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana yüz binlerce çocuğun geldiği Teneffüs Park, çocuklar için eğlence ve oyunla birlikte farklı sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merak ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pistine de ev sahipliği yapan Teneffüs Park’ın giriş ücreti son yapılan düzenlemeyle 10 liraya çekilmişti.

ANTALYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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