Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

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Antalya'nın Boğazoluk Yaylası’nda avlanırken 10 metre yüksekten düşerek yaralanan şahıs, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerince kurtarılarak helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte Serik ilçesinden Gündoğmuş ilçesine avlanmaya giden Vedat Gökoğlu Boğazoluk Yaylasında yamaçtan 10 metre aşağıya düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri olay yerine ulaşırken, Vedat Gökoğlu düştüğü yerden çıkarıldı. Gökoğlu Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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