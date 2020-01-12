Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı

DHA

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kış ortasında yazı yaşadı. Ruslar, Kekova'da denize girip, yüzdü.

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kış ortasında yazı yaşadı. Ruslar, Kekova'da denize girip, yüzdü.
Rus turistlerin Demre'ye ilgisi kış aylarında da sürüyor. Rus turistler Demre'de önce kendileri için kutsal sayılan Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan turistler, ilk durak olan Batık Kent'i ziyaret etti. Turistlerin Batık Kent'i izleyip, bol bol fotoğraf ve görüntü çektiği yat daha sonra rotasını Simena Antik Kenti'ne çevirdi. Simena Antik Kenti önünde yattan turistler, bir kartal yuvasını andıran ve kışın sessizliğe bürünen antik kenti izledi.
Yat 45 dakikalık yüzme molası verilince 15 derece hava sıcaklığı, 18 dereceye ulaşan deniz sıcaklığı ve masmavi denizi gören Rus turistlerin bir bölümü kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Batı Torosların doruklarındaki kar manzarası eşliğinde yüzen turistler arasında çocuklar da yer aldı. Bazı turistler yarım saat suda kaldı. Rus turistler, kendi ülkelerinde her yer buzla kaplıyken Demre'de denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Rus Kostantin Gantin, "Bu havada, kışın ortasında burada yüzmek benim için rüya gibi. Kekova'ya gelince, tatilin sadece otelde vakit geçirmek olmadığını anladım. Burada deniz, tarih ve doğa bir harika" dedi.
Rus Kuzunr Kceme ise, "Kış günü 1617 derece sıcaklık bizim için yaz demek. Benim geldiğim şehirde hava buz kesiyordu. Burada kış mevsiminde denize girdim. Benim için harika bir gün oldu. Su çok güzeldi. Çok mutluyum ve buraya tekrar hem kışın geleceğim" diye konuştu.
Kış ortasında denize giren İgor Chuykov da şöyle konuştu:
"İlk kez Türkiye'ye kışın geldim. Ben emekli denizci generalim. Rusya'da yaşadığım şehir şu an buzla kaplı. Burada hava çok güzel. Deniz bir harikaydı. Bolca yüzdüm. Kış ortasında denize girmenin mutluluğu içindeyim. Oldukça sağlıklıyım bugün."

ANTALYA

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Beni kandırıyorsunuz" deyip esnafa bıçak çekti, gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Beni kandırıyorsunuz" deyip esnafa bıçak çekti, ...
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
(ÖZEL) Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı vermeden devam etmek isterim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı ...
(ÖZEL) Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye ...
'İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil'
YEREL HABERLER 'İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil'
Alacabel'de doyumsuz kar manzarası
YEREL HABERLER Alacabel'de doyumsuz kar manzarası
Muratpaşa'da sabah sporu programları
YEREL HABERLER Muratpaşa'da sabah sporu programları
Teneffüs Park’ta kar fırtınası
YEREL HABERLER Teneffüs Park’ta kar fırtınası
(Özel haber) Ahmet Ağaoğlu: “Karakteriyle, ahlakıyla Hüseyin hoca doğru bir isim” Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Güvenmediğiniz bir insana takımı emanet edemezsiniz" “Kimse transfer konusunda fazla umutlanmasın” “Abdülkadir 1-1,5 ay sonra takıma dönecek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ahmet Ağaoğlu: “Karakteriyle, ahlakıyla ...
(ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un yaptığı mucize değil, hak ediyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Denizlisporlu Olcay Şahan: Sivasspor'un ...
Kepez’den 14 bin öğrenciye çorba
YEREL HABERLER Kepez’den 14 bin öğrenciye çorba
Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa’ya
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa’ya
(Özel haber) Mehmet Sak: "İkinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz" Ankaragücülü futbolcu Mehmet Sak: "Savaşçı ruhumuzu sahaya yansıtmalıyız" "İkinci yarının ilk 3 haftası bizim için çok önemli"
YEREL HABERLER (Özel haber) Mehmet Sak: "İkinci yarı daha iyi bir ...
(Özel haber) Ahmet Taşyürek: “Emircan’ın Süper Lig’de iş yapacağını düşünüyorum” Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: “Hedefimiz ligi ilk ikide bitirmek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Ahmet Taşyürek: “Emircan’ın Süper Lig’de ...
Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti
YEREL HABERLER Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti
Libyalı Ahmed, ağabeyinin böbreğiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Libyalı Ahmed, ağabeyinin böbreğiyle sağlığına ...
Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
YEREL HABERLER Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Saracchi: Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum
YEREL HABERLER Saracchi: Galatasaray´a geldiğim için çok mutluyum
Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor´u 1-0´la geçti
YEREL HABERLER Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana ...
İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet
YEREL HABERLER İstanbul Başakşehir´den gollü galibiyet
Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (3)
YEREL HABERLER Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan ...
Konyaspor - Bursaspor: 2-0
YEREL HABERLER Konyaspor - Bursaspor: 2-0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X