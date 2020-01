Halk Et’te bir ayda 14 ton et satıldı

Kepez’de açılan Halk Et’in ilk satış mağazası bir ayda 6 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilirken, 14 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleşti. Böcek, ikinci mağazanın çok yakında Manavgat’ta açılacağını hatırlatarak, “Tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizi kaliteli ve sağlıklı et ürünleriyle buluşturacağız” dedi.



İçerisinde veteriner ve gıda mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik komisyon tarafından Antalyalı üreticilerden alınan hayvanlar uzman veterinerler kontrolünde kesilip, işlenerek Antalyalı tüketiciye sunuluyor. Pazar günü hariç, haftanın 6 günü 08.0020.00 saatleri arasında hizmet veren Kepez Halk Et Satış Mağazası 11 Aralık 201911 Ocak 2020 tarihleri arasında 6 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilirken, 14 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleşti.



Tüm ilçelere satış mağazası

Antalyalıları ucuz ve sağlıklı etle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların desteği ile adım adım büyüyen Halk Et’in ikinci mağazasını Manavgat Bahçelievler’de açacaklarını söyledi. Böcek, “Kepez’de açtığımız satış mağazalarımıza söz verdiğimiz gibi yenilerini ekliyoruz. Kıymayı ve eti hem piyasa fiyatının altında hem de sağlıklı ve güvenli bir şekilde halkımızla buluşturuyoruz. Manavgat’ın ardından diğer ilçelerimizde de açacağımız satış mağazalarımız için yer arayışları ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



