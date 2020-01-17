19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor Manavgat ulaşımının sorunları görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor Manavgat ulaşımının sorunları görüşüldü

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde revize çalışmaları devam eden Ulaşım Master Planı kapsamında merkez dahil tüm ilçelerde ulaşım ve sorunların çözümü konusunda toplantılar yapıyor. Manavgat'ın da ulaşımda sıkıntılı olan bölgelerinde yapılması gerekenler toplu ulaşım esnafı ile birlikte masaya yatırıldı.

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor Manavgat ulaşımının sorunları görüşüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde revize çalışmaları devam eden Ulaşım Master Planı kapsamında merkez dahil tüm ilçelerde ulaşım ve sorunların çözümü konusunda toplantılar yapıyor. Manavgat’ın da ulaşımda sıkıntılı olan bölgelerinde yapılması gerekenler toplu ulaşım esnafı ile birlikte masaya yatırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yeni düzenlemeler yapıyor. Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında merkez dahil 19 ilçenin toplu ulaşım sorunları ele alınıyor. Manavgat Hizmet Birimi’nde düzenlenen toplantıda da ulaşım esnafının sorunları ve güzergah talepleri değerlendirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Manavgat İlçe Emniyet Trafik Müdürlüğü, İlçe Jandarma Trafik, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manavgat Şoförler Odası ve Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Hizmet Birimi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Manavgat sınırları dahilinde ulaşım konusunda sıkıntılı olan bölgeler belirlendi, esnafın dilek ve istekleri ile birlikte masaya yatırıldı. Sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinin yapıldığı toplantı oldukça verimli geçti.

ANTALYA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da, Sağlık İşleri Daire Başkanı'na yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Antalya'da, Sağlık İşleri Daire Başkanı'na yumruklu ...
Değirmenler Türkiye için dönecek
YEREL HABERLER Değirmenler Türkiye için dönecek
Jandarmadan öğrencilere kitap
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere kitap
Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi
Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara uymayan servisçilere ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara ...
Kafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Kafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan ...
Beş aydır yanmış evde yaşamaya çalışıyorlar Taksiti bitmemiş eşyaları yanan aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Beş aydır yanmış evde yaşamaya çalışıyorlar Taksiti ...
En buruk karne sevinci 13 günlükken sol bacağı kesildiği için evde eğitim alan Özge, karnesini okulda değil, evine gelen öğretmeninin elinden aldı Baba Ali İhsan Yıldırım: “Özge’nin elinden tutup karnesini alıp beraber gelmeyi çok isterdim ama olmadı”
YEREL HABERLER En buruk karne sevinci 13 günlükken sol bacağı ...
(Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte anlaştı Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Podolski ile 1.5 yıllık anlaşma imzalayacağız" "Genel görüştüğümüz konular var, prensipte tamamız"
YEREL HABERLER (Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte ...
Finike'de ev yangını
YEREL HABERLER Finike'de ev yangını
Jandarma Döşemealtı'nda karne dağıttı İlçede 13 bin öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı
YEREL HABERLER Jandarma Döşemealtı'nda karne dağıttı İlçede 13 bin ...
Gülveren’de mutlu son
YEREL HABERLER Gülveren’de mutlu son
Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor
Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu ...
Öğrencilere skolyoz taraması yapıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere skolyoz taraması yapıldı
Başkan Böcek pehlivanları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek pehlivanları ağırladı
Başkan Esen’den öğrencilere ‘çocuk festivali’ sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Esen’den öğrencilere ‘çocuk festivali’ ...
Takdir getirene lahmacun bedava
YEREL HABERLER Takdir getirene lahmacun bedava
Batı Akdeniz kış sezonuna hazır Antalya Saklıkent, Burdur Salda ve Isparta Davraz kayak merkezlerinde kış turizmi sezonu başladı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz kış sezonuna hazır Antalya Saklıkent, ...
Gülveren’de hak sahiplerine 320 daire inşa edilecek
YEREL HABERLER Gülveren’de hak sahiplerine 320 daire inşa edilecek
Antalya’da 475 bin 412 öğrenci karne heyecanı yaşadı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Antalya eğitimi, hem fiziki hem de içerik olarak her geçen gün daha kaliteli hale geliyor”
YEREL HABERLER Antalya’da 475 bin 412 öğrenci karne heyecanı ...
Kaş’ta voleybolun şampiyonu belli oldu
YEREL HABERLER Kaş’ta voleybolun şampiyonu belli oldu
Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri uygulanmalı"
YEREL HABERLER Başkan Dere: "Esnafa indirimli internet tarifeleri ...
Elmalı’da mezarlıklar tel çitle çevriliyor
YEREL HABERLER Elmalı’da mezarlıklar tel çitle çevriliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X